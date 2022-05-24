التفاصيل الكاملة حول المباحثات السعودية الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، مع الفريق الأول مايكل كوريلا قائد القيادة الوسطى الأمريكية، التنسيق والتعاون بين البلدين.



وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة عبر "تويتر": "سُعدت بزيارة مقر القيادة الوسطى الأمريكية في تامبا، بفلوريدا، ولقاء قائدها الفريق الأول مايكل كوريلا".

وأضاف: "بحثنا التنسيق الدفاعي المشترك، والتحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها".

واستطرد: "أكدنا على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين بلدينا، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم".

وخلال اللقاء، استعرض معه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربط السعودية والولايات المتحدة من علاقة متينة، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء الركن فواز بن محمد الفواز.

فيما حضره من الجانب الأمريكي، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال جيمس مالوي، ورئيس أركان القيادة المركزية اللواء باتريك فرانك، ومنسق الأعمال الخارجية في القيادة المركزية الأمريكية نيكولاس جرانجر.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار الزيارة التي يجريها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي عقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحث، خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود دعم السلام بالمنطقة والعالم.

واستعراض الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها، خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة واشنطن، السبت.

كما بحث الجانبان الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، حيث أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم التحالف بقيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المُساندة له، وتطلُّعات المملكة لأن يصل اليمنيُّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السِّلام والتنمية.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز عن ترحيبه بتأكيد الجانب الأمريكي دعم المملكة فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.