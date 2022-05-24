اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي (الأحياء والفلسفة والمنطق)، إلكترونيا ورقيا داخل المدارس.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الفترة الأولى فى الثامنة صباحا بالجزء الورقى المقالى ثم يحصل الطلاب على فترة راحة تمثل 15 دقيقة ثم يبدأون الامتحان الإلكترونى، ثم تبدأ امتحانات الفترة المسائية.

وتكون الامتحانات بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية، يتم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة، والـ70% بنظام الاسئلة الإلكترونية، على التابلت وتكون الاسئلة اختيار من متعدد.

وتقعد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من يوم 12 مايو الجاري وحتى 26 مايو، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.