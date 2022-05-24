هربوا 16 ضحية.. محاكمة عصابة تهريب من مصر لإيطاليا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عصابة مكونة من 12 متهما أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الـ 12 في عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، هرّبوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة مهاجرين، المجنى عليهم والبالغ عددهم 16 شخصا، من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا، بواسطة قوارب صيد، بالمخالفة للغرض المخصص لها، بغرض الحصول على كسب مادي- مبالغ مالية- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة.

وقالت التحقيقات إن الجريمة ذات طابع عبر وطني، ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سالفي الذكر وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا، من أجل الحصول على كسب مادي.