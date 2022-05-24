شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر من أكثر الدول استقرارًا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفاعل مع حالة الحراك السياسى الإيجابى الذى أنتجته دعوته للحوار الوطني.

من جانبه قال هشام الحصرى عضو مجلس النواب، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لا يوجد قانون لتشكيل نقابة للفلاحين حتى الآن، متابعا: نشهد نهضة تنموية فى كل المجالات وخصوصا مجال الزراعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر كانت الدولة الأكثر استقرار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يركز على مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.