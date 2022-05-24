شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: لأول مرة قائمة العفو الرئاسى تتضمن محبوسين "غارمين وغارمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك قائمة جديدة للعفو الرئاسي خلال أيام، قائلاً: "هذه القائمة لن تتضمن فقط المحبوسين في قضايا رأى، لكن ولأول مرة منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة ستشمل خروج عدد من الغارمين والغارمات من خلال سلسلة من المباحثات الفترة الماضية للجنة لتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات أيضاً".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": القائمة القادمة التي ستصدر خلال أيام تم العمل عليها من خلال عمليات البحث المستمرة، وتلقي البيانات سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات التي نتلقى البيانات من خلالها سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ أو الرابط الإلكتروني أيضاً أو الإبلاغ المباشر، لافتاً إلى أنه منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة وتم تفعيل المعايير الموضوعة لنشاطها في عميات البحث والفحص الأخيرة حيث تشترط تلك المعايير أن لايكون المحبوس منتمياً لتنظيم إرهابي أو ارتكب أعمال عنف.

وأوضح أن تطبيق المعايير يتم وفق حيدة مجردة بغض النظر عن الأسماء، عبر السعي بالقدرة على إرسال أكبرعدد من البيانات مع الحرص الشديد لمنع تسلل أية أسماء قد تشكل خطراً على الأمن القومي المصري أو كانت ضالعة في الانتماء لتنظيمات إرهابية، ولن نكون سبباً في خروج أي شخص ضالع في عمليات إرهابية يؤثر على الأمن القومي.