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مصر.. المستشار بهجت أحمد يحتفل بزفاف نجله

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محمد الفلاح - السبت 21 مايو 2022

احتفل المستشار بهجت أحمد مساء الجمعة بزفاف نجله المستشار محمد بهجت على الأستاذة رضوي الطوخي، نجلة الأستاذ سعيد الطوخي، وشقيقة حاتم سعيد الطوخي، رئيس مجلس إدارة شركة سينج، في أجواء تملؤها السعادة والبهجة.

 

وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية ، وكل العاملين في الجريدة، بخالص التهنئة إلى المستشار بهجت أحمد، والعروسين وأسرتيهما، آملين أن يمنحهما الله السعادة، والذرية الصالحة.  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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