بوجبا ينهي اتفاق العودة إلى يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن محامي بوجبا اتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقد اللاعب الفرنسي.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا سيوقع مع يوفنتوس على عقد مدته 3 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافات.

وأوضحت أن بوجبا تلقى عروضا من باريس سان جيرمان وريال مدريد وحتى مانشستر سيتي، لكنه فضل العودة إلى النادي الذي شعر معه بالسعادة وقدم أفضل مستوى له.

وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن يوفنتوس سيستفيد على مستوى الإعفاءات الضريبية وفقا لمرسوم النمو، لأن بوجبا كان ينشط في المواسم الأخيرة خارج الدوري الإيطالي.



بينما قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن ممثلي بوجبا أجروا محادثات إيجابية مع يوفنتوس هذا الأسبوع، لكن اللاعب الفرنسي لم يتخذ بعد قرار العودة إلى تورينو.