انت الان تتابع خبر بوجبا ينهي اتفاق العودة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-21 | 13:22
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أنهى الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، اتفاقه بشأن العودة إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.
وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن محامي بوجبا اتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقد اللاعب الفرنسي.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا سيوقع مع يوفنتوس على عقد مدته 3 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافات.
وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن يوفنتوس سيستفيد على مستوى الإعفاءات الضريبية وفقا لمرسوم النمو، لأن بوجبا كان ينشط في المواسم الأخيرة خارج الدوري الإيطالي.
بينما قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن ممثلي بوجبا أجروا محادثات إيجابية مع يوفنتوس هذا الأسبوع، لكن اللاعب الفرنسي لم يتخذ بعد قرار العودة إلى تورينو.
وأوضحت أن بوجبا تلقى عروضا من باريس سان جيرمان وريال مدريد وحتى مانشستر سيتي، لكنه فضل العودة إلى النادي الذي شعر معه بالسعادة وقدم أفضل مستوى له.
وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن يوفنتوس سيستفيد على مستوى الإعفاءات الضريبية وفقا لمرسوم النمو، لأن بوجبا كان ينشط في المواسم الأخيرة خارج الدوري الإيطالي.
بينما قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن ممثلي بوجبا أجروا محادثات إيجابية مع يوفنتوس هذا الأسبوع، لكن اللاعب الفرنسي لم يتخذ بعد قرار العودة إلى تورينو.
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