الرئيس بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم السبت على مشروع قانون لتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في إطار جهود تعزيز الدعم العسكري للبلاد لمواجهة الغزو الروسي.



وبايدن موجود حاليا في سول لعقد أول قمة له مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستبعد من حيث المبدأ إمكانية أن يعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة الكورية الجنوبية سول، رد بايدن على سؤال صحفي في هذا الشأن، اليوم، السبت قائلا إن هذه الخطوة مرهونة بما إذا كان كيم سيتصرف "بشكل أمين" وما إذا كان سيأخذ الأمر " على محمل الجد".

وأكد بايدن في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك-يول أن الهدف لا يزال يتمثل في "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

كانت كوريا الشمالية أجرت تجارب في هذا العام على العديد من الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقد ثلاثة لقاءات، مؤثرة إعلاميا، مع كيم في الفترة بين يونيو 2018 ويونيو 2019 من أجل حث كوريا الشمالية على الحد من التسلح.

وقد فشلت المفاوضات بين الجانبين في نهاية المطاف.

ويرى الخبراء أن بيونيجيانج لا تزال ماضية قدما في برنامجها للتسلح.

وتخشى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من إمكانية قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية أو تجربة سلاح نووي خلال زيارة بايدن لسول.

وتستغرق زيارة بايدن لكوريا الجنوبية ثلاثة أيام؛ وتأتي في إطار أول جولة يقوم بها كرئيس للولايات المتحدة في أسيا.