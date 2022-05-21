شكرا لقرائتكم خبر عن صقيع معتدل يضرب جنوب البرازيل ويؤثر على المحاصيل الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المناطق الواقعة جنوبي البرازيل حالة من الصقيع والجليد صباح يوم أمس الجمعة، تركزت معظمها في ولاية سانتا كاتارينا وأجزاء من ريو جراندي دو سول ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن موقع "وورلد ويذر" للأرصاد الجوية.

وقالت بلومبرج، إن جنوب ولاية بارانا، التي تنتج معظم محصول القمح في البلاد، شهد أجواءً أقل حدة من الجليد ، الذي طال كذلك أجزاءً من لاية سول دي ميناس ، ولكن آثاره كانت خفيفة.

وبلغت درجات الحرارة الأكثر انخفاضا ما بين 2 - 6 درجات مئوية (36 - 43 فهرنهيت).

وقال ماركو أنطونيو دوس سانتوس ، مالك وعالم الأرصاد الجوية الزراعية في "رورال كليما " إن الكتلة الهوائية القطبية التي تسببت في حالة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة هذا الأسبوع تسببت في تساقط الجليد "على نطاق محدود ، حتى الآن ، فوق مناطق بارانا وماتو جروسو دو سول و ساو باولو وميناس جيرايس وجوياس، بل وحتى منطقة ماتو جروسو .

وأضاف أن محاصيل البن وقصب السكر والذرة والخضروات والقطن كانت الأكثر تضررا،:"نعتقد أن الضرر وقع بشكل أكبر على المستوى المحلي وإنه ليس شديداً بما يكفي للحد من الإنتاج على المستوى القومي".