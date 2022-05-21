عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توافق لجنة الدستور.. باشاغا يتعهد بحماية انتقال السلطة بالانتخاب

السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بالتوافق بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة.



وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي.

وشدد باشاغا على دعمه وحكومته أي توافق يحدث بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص.

واختتمت الجمعة، لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاتها بالتوافق على نحو 70% (نحو 137 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية المقررة أن تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.

وكلفت اللجنة لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص هذه المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.

وأوضحت اللجنة أن الاتقاق تناول جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ، في 11 يونيو/حزيران المقبل.