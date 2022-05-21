أهالي قرية منشية جنزور يشيعون جثمان طفل مات غرقًا بحمام سباحة في نادي بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شيع المئات من أهالي قرية منشية جنزور فجر اليوم السبت، جثمان طفل لقي مصرعه غرقاَ داخل حمام سباحة بإحدي النوادي بمدينة طنطا أثناء التمرين .

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطار من نقطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول الطفل حاتم زين الدين، جثة هامدة، نتيجة تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بإحدي النوادي الخاصة بطنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية، مصرع طفل يدعي حاتم فادي زين الدين، و يبلغ من العمر 10 سنوات غرقا أثناء تلقي التدريبات الخاصة به داخل حمام السباحة في إحدى النوادي الخاصة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفل كان يتلقى تدريبات السباحة بوجود والدته وجدته وأثناء السباحة داخل الحمام، اختفى الطفل أثناء تدريبه عن الأعين، وبعد البحث عن الطفل، عثر على الطفل في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس، وتم انتشاله بواسطة المتقذين المتعاقد معهم النادي ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى.

جري إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.