روسيا تعلن استسلام كافة الجنود في ماريوبول الأوكرانية والسيطرة على المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، استسلام جميع الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول وسيطرة القوات الروسية على المدينة كاملة.

حيث قالت الوزارة الروسية إنه تم استسلام كل عناصر القوات الأوكرانية في مجمع آزوفستال، وعددهم 2439 شخصاً، وأضافت أن أنفاق المصنع -التي كان يختبئ فيها المسلحون- باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، وأن أكثر من 2400 ممن وصفهم بـ"النازيين" وجنود القوات المسلحة الأوكرانية ألقوا أسلحتهم واستسلموا.



من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إنه تم إخراج ما يسمى "قائد النازيين" من المصنع بسيارة مصفحة خاصة، بسبب كراهية سكان ماريوبول ورغبة سكان البلدة في معاقبته على العديد من الفظائع، حسب قوله.



كما قال كوناشينكوف إن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء العملية والسيطرة ماريوبول.



كان وزير الدفاع الروسي أكد -في اجتماع لقيادة القوات المسلحة الروسية، الجمعة- أن الجيش الروسي وسّع نطاق سيطرته في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا) بالتعاون مع القوات الانفصالية، وقال إن ما يسمى جمهورية لوغانسك الشعبية على وشك التخلص من السيطرة الأوكرانية بالكامل.



كذلك فإنه وقبل انطلاق الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، اعترفت موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، اللتين يسيطر على جزء منهما الانفصاليون الموالون لروسيا منذ 2014.



فيما أكد الوزير الروسي أن الأوكرانيين حاولوا، في الثامن من مايو/أيار الجاري، السيطرة على جزيرة الثعبان، وهي نقطة استراتيجية بالبحر الأسود سيطر عليها الروس في بداية الحرب، لكن الأوكرانيين لم ينجحوا في ذلك.



أما عن العمليات الروسية والقصف الروسي، فقال حاكم مقاطعة دونيتسك الأوكرانية سيرغي غايداي، إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا إثر غارات روسية على مدرسة في سيفيرودونيتسك صباح الجمعة، وأضاف غايداي أن القوات الروسية تواصل هجماتها -التي وصفها بالفاشلة- على مدينتي سيفرو-دونيتسك وليسيتشانسك (جنوب شرقي المقاطعة).

من جانبها نشرت قوات دونيتسك الموالية لروسيا صوراً، قالت إنها لاستهداف دبابتين أوكرانيتين بالمدفعية الثقيلة في محور مدينة أفدييفكا (شمال دونيتسك).

(رويترز)