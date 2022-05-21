20 صورة.. ماذا حدث في مهرجان تل بسطة بحضور وزراء الثقافة والسياحة والتموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة الآثار والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء في دورته الأولى.

أشرف على المهرجان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي جرى تنظيمه بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق على مدار 3 أيام متصلة في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

شارك في الحفل فريق براس ساوند باند، والفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته- نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا (إيمان عبد الغنى وياسر سليمان ومحمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى والفنان حازم شاهين وفرقته، والفنان الكبير على الحجار).

تحدث محافظة الشرقية عن أهمية رفع الوعي السياحي بين المواطنين وتسليط الضوء على أحد أهم نقط مسار العائلة المقدسة وهي منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن هذا المهرجان يأتي في إطار الترويج للحضارة المصرية بالمناطق الأثرية في محافظات الجمهورية وتشكيل الوعي الثقافي والأثري ومن ثم بناء الإنسان، وربط تاريخه بحاضره ومستقبله.

وأشار محافظ الشرقية إلى امتلاك المحافظة ثلث آثار مصر في ما يقرب من ١٢٠ موقعا أثريا وما تتمتع به المحافظة من الأراضي الصحراوية ينفذ بها أنواعا متميزة من السياحة الرياضية كمهرجان الخيول العربية الأصيلة وسباق الهجن، ما أهلها لأن تحصل على لقب إحدى المحافظات السياحية لجمهورية مصر العربية، وما نحلم به أن تمتد أهمية محافظة الشرقية كي تكون في مصاف المدن السياحية العالمية يأتي إليها السائحون من شتى بلاد العالم.