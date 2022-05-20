شكرا لقرائتكم خبر عن احذر حيازتك للهاتف المحمول داخل الامتحان يعرضك للغرامة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حزمة من الضوابط التي تنظم سير العملية التعليمة أثناء انعقاد الامتحانات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه.

ومن أهم العقوبات التي أقرها القانون لحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، الآتى:

1.غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه عند حيازتك الهواتف المحمولة داخل لجنة الامتحان.

2.ذات العقوبة لكل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها .

3. ونص القانون على مصادرة الأجهزة المضبوطة .