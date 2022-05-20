​​طقس 72 ساعة.. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 20 مايو إلى الأحد 22 مايو 2022.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة 20 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

من السبت إلى الأحد 21 و22 مايو

انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (4-5) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 21 مايو

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 22 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.