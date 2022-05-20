البنتاغون: إخراج الروس من دونباس سيكون صعباً

واشنطن: قال البنتاغون اليوم الخميس إن الجيش الروسي ورغم نجاحات القوات الأوكرانية في خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس في جنوب أوكرانيا، معتبراً أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، إن "القوات الروسية لا تزال تواجه مشاكل على صعيد التماسك والمعنويات وعلى الصعيد اللوجستي" دون أن يؤكد إقالات من القيادة العسكرية الروسية، أشارت إليها لندن.

وشدد المسؤول الذي طلب حجب هويته على ضرورة البقاء "حذرين للغاية في توقعاتنا"، وتابع "مصممون تماماً على بذل كل الجهود لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم بما في ذلك عبر تدريبهم على استخدام ما نوفّره لهم من إمكانات".

وأضاف "هم يتصرّفون بشكل جيد جداً في ميدان المعركة، لا يواجهون مشاكل تماسك أو قيادة، قدراتهم اللوجستية وإمداداتهم تاريخية حقاً".

ولكنه شدد على أن "الروس في جعبتهم قسم مهم من القدرات التي راكموها منذ الخريف عند الحدود مع أوكرانيا"، وأشار إلى أن "القدرة القتالية لا تكفي للفوز بالحرب، يجب توفر الإرادة القتالية، والقيادة الجيدة"، مضيفاً أنه رغم كل ذلك "لا نزال نعتقد أن أمد النزاع سيطول".

ويسيطر الجيش الروسي الذي يركّز عملياته على الجنوب الأوكراني لربط روسيا براً بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها في 2014، على ميناء ماريوبول بعد استسلام جنود أوكرنيين كانوا يتحصّنون في مجمع آزوفستال الصناعي.