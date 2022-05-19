شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن ورسوم استخراج البيان المساحى لتسجيل عقار بالشهر العقارى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقارى مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد.

وخصصت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي لتسجيل العقارات قبل التوجه الى مأمورية الشهر العقارى المختصة وهى:

1- إدارة المساحة العسكرية

2- مركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط

3- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

4- الهيئة المصرية للمساحة

5- 294 منفذا بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات

وتتمثل تكاليف الرفع المساحي للعقارات فى:

حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيها

مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه

مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيها

تكاليف الرفع المساحي للأراضي

حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيها

مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه

مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيه

مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه

حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيها

مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه

مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدانا بتكلفة 27000 جنيه