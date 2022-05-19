أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيه للكيلو، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 3 جنيه و 4.5 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 جنيهات و13 جنيها.