غدا.. غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث حتى هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "أر إيه تي بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، غدا الجمعة 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط نفسه.

وقالت الشركة، في بيان، إنه نظرا لأعمال الاختبارات الخاصة بالمرحلة الجديدة للخط الثالث الأمر الذي يلزم غلق محطة العتبة بالخط الثالث فقط وذلك يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 مع إعادة تشغيلها صباح يوم السبت 21 مايو 2022 في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا لتصبح محطة باب الشعرية هي المحطة الانتهائية للخط الثالث في ذلك اليوم فقط.