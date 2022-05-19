شواطئ بلا غرقى.. تدريب 22 منقذ في نادي الغوص بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عدد من الدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين بشواطئ المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "شواطئ بلا غرقى".

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الدورات التدريبية تهدف لتطوير منظومة الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، لحماية رواد الشواطئ والحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أنه جرى تدريب 22 منقذ بالقطاع الشرقي والغربي للشواطئ المجانية والعامة بنادي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجاري استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الإسكندرية.

وأضاف رشاد، أن التدريب تضمن رفع كفاءة المنقذ البدنية بالسباحة لمسافة قصيرة وأخذ برهة للراحة بهدف أن يكون المنقذ بكامل لياقته عند وصوله للفرد المطلوب انقاذه ما يساعد بشكل أفضل في عملية الإنقاذ بالأسلوب الصحيح.

وأوضح أن الدورات ركزت أيضا على كيفية الوصول للفرد المطلوب إنقاذه سريعًا والتخلص من المسكات الخاطئة "طريقة تعلق الغريق بالمنقذ" الأمر الذي قد يؤدى إلى غرق المنقذ أيضًا، فضلا عن طريقة حمل الغريق بالطريقة الصحيحة للخروج الآمن به عن طريق استخدام العوامات.

ولفت رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أن التدريب تضمن كيفية إنقاذ الأطفال واسعافهم والتي تختلف طريقة إنقاذهم وإسعافهم عن أسلوب إنقاذ البالغين، بالإضافة إلى التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي للغرقى متوقفي النبض والتنفس، والتدريب على طريقة استخدام جهاز الإنعاش عن طريق الصدمات الكهربائية .

شهد مراحل التدريب كل من العميد محمد سرى، المراقب العام للشواطئ، كابتن نبيل الشاذلي، المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ.