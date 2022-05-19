وزير الخارجية الجزائري يستقبل وفدا برلمانيا روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة بالعاصمة الجزائرية وفدا برلمانيا روسيا برئاسة فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفدرالية لروسيا.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن اللقاء شكل "فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها، لاسيما الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام لتطوير التعاون الثنائي، كما تناول الجانبان بعض التطورات على الساحة الدولية".

وأضافت أن "الزيارة تندرج في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية الموقعة بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا"، حيث يؤدي فيكتور بونداريف والوفد المرافق له زيارة عمل رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 مايو الجاري.