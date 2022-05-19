اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، واستعراض الشراكة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية.

وأعرب خالد بن سلمان عن تقدير المملكة للتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ولجهود وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للدفع بها لآفاق أوسع، بما يُحقق مصالح البلدين المشتركة، ويعزّز الأمن والسِّلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إثر ذلك رأس نائب وزير الدفاع الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة، ورأس وكيل وزارة الدفاع للسياسات الدكتور كولن كال الجانب الامريكي، وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏

حضر اجتماع اللجنة من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الدكتورة سيليست والاندر، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية السيد ستانلي براون.