هل تُحرم مصر من مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 130 مليون دولار؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ 42 دقيقة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج القاهرة ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونغرس.

وخلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، شهدت مصر حملة على المعارضة بيد أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وتعهد بايدن بأن تكون حقوق الإنسان في محور سياسته الخارجية. ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن لإبداء نهج أشد مع السيسي رغم تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته للمساعدة في إنهاء الاشتباكات بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أبريل.