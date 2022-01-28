انت الان تتابع خبر 'الملاحة الجوية بسلام'.. استهداف مطار بغداد والبعثات الدبلوماسية يخلط الأوراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما اعتبر الإطار التنسيقي أن هذا الاستهداف هدفه "خلط الأوراق"، اتهم خبير أمني "جهات مليشاوية" بالوقوف ورائه، في حين أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، التوصل الى خيوط مهمة بشأن الحادث.*خلط الأوراقعضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، رأى أن عملية استهداف المطار هي "محاولة لخلط الأوراق".

ويقول الفتلاوي لـ الخليج 365، إن "المخططات بانت واضحة للجميع، والاطار بكل قياداته ادان هذا العمل".

وأشار إلى أن "ضرب المطارات والبعثات الدبلوماسية ما هي الا محاولات لخلط الأوراق بهدف اتهام جهات دون أخرى".

*الملاحة لم تتأثر.. من المهتم؟

من جهته، المراقب للشان الامني علي الجوادي، اكد ان عملية استهداف مطار بغداد الدولي، كانت بمجملها غير مؤثرة بشكل مباشر على حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد والتي عادت الى طبيعتها بعد وقت قصير جدا بحسب ما اعلنت عنه سلطة الطيران المدني.



وبين الجوادي في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة الاستهداف ونوع الصواريخ التي استخدمت في استهداف مطار بغداد ربما توحي الى الجهات المليشياوية التي تقف خلف تلك العملية الارهابية، وقد تكون تلك الجهات التي نفذت تلك العملية متعددة وقد يكون البعض منها غير مسيطر عليه".

واضاف، ان "التحقيقات مستمرة في تلك العملية من قبل الجهات الامنية لكن بنفس الوقت فلا ننتظر الاعلان عن تلك الجهات حتى وان تم التعرف عليها وكما تعودنا سابقا في عدم الكشف عن اسم الجهة الفاعلة لمثل هكذا عمليات".

وتابع الجوادي، ان "الاستهداف بمجمله كان لاماكن عشوائية غير مؤثرة بشكل مباشر على حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد والتي عادت الى طبيعتها بعد وقت قصير جدا بحسب ما اعلنت عنه سلطة الطيران المدني".

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، قد أكدت للمسافرين أن رحلاتها المباشرة مستمرة.

*خيوط مهمة

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، التوصل الى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي.

وقال اللواء رسول لـ الخليج 365، ان "الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي انطلقت من منطقة ابو غريب قرب احد المبازل حيث تم اطلاق 6 صواريخ باتجاه المطار"، مبينا ان "الصواريخ سقطت في احد المدارج واصابت طائرتين".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت المكان وعثرت على ثلاثة صواريخ كانت معدة للاطلاق ضمن مجموعة مكونة من 9 صواريخ تم اطلاق 6 منها فقط"، لافتا الى ان "القوات المسلحة تقوم بملاحقة منفذي هذه العمليات الارهابية من اجل تسليمهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

وأشار إلى "التوصل الى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي وعلى القضاء ان يقوم بخطوات جادة واجراءات حاسمة تجاه من يقوم بهذه العمليات الارهابية".

واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان "هذه العملية الارهابية تمس سيادة العراق، ومطار بغداد يعتبر واجهة العراق للعالم".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي، و ثلاثة صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جهة مجهولة قامت بإطلاق 3 صواريخ من عجلة نوع بيكب من محافظة بغداد قضاء ابو غريب ضمن الاحداثية 38S MB 22570 83790 باتجاه مطار بغداد الدولي و 3 صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد القوة الماسكة فق 6 لمش 24 ف 1 جيش عراقي".

