إيران تعلن نمو صادراتها للعراق بنسبة كبيرة عبر أحد المنافذ

وذكر غلامي أنه بالسنة المالية المنتهية 20 آذار 2021 كان قد تم تسجيل عبور 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 553 مليون دولار الى العراق عبر مهران.

وأشار أن 400 شاحنة محملة بالسلع تعبر المنفذ نحو العراق يوميا وحجم الصادرات بلغ 1.736 مليون طن في الشهورالعشرة المذكورة.

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة إيلام غرب ايران، الثلاثاء، نمو قيمة صادرات السلع عبر منفذ "مهران" بنسبة 112 بالمئة في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية.

محمد يوسف

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