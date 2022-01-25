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منها 3 عربية.. واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر لـ15 دولة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أميركا تسجل إصابات جديدة بفيروس

نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم السفر إلى 15 دولة ومنطقة، منها الإمارات والكويت وتونس، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

ورفعت المراكز الأميركية توصيتها الخاصة بالسفر إلى “المستوى الرابع: مرتفع جدا” بالنسبة أيضا لكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومنيكان وفيجي وجاميكا وجوادلوب ومنغوليا والنيجر وبيرو ورومانيا وسان بارتيلمي وسان مارتن.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الآن بعدم السفر إلى حوالي 115 دولة ومنطقة حول العالم، أي أكثر من نصف دول العالم.

من جانبها رفعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين توصيتها إلى “المستوى الرابع” لـ 14 دولة ومنطقة تم ترقيتها أيضًا من قبل مركز السيطرة على الأمراض.

وكانت الخارجية الأمريكية قد صنفت منغوليا سابقًا على أنها الفئة الرابعة، وقد تم إدراج حوالي 140 دولة في قائمة “عدم السفر”.

ومنذ منتصف ديسمبر، أضافت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 50 دولة ومنطقة إلى قائمة الأماكن التي يجب تجنبها، تحسباً لانتشار المتحور الجديد “أوميكرون”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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