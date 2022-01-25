أميركا تكرّر استعدادها لعقد محادثات مباشرة مع إيران

كرّرت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أميركيين شرطاً للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفاً أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.