أميركا تكرّر استعدادها لعقد محادثات مباشرة مع إيران

24 يناير , 2022
طاقم يشارك في عرض للسفن الحربية الإيرانية والروسية والصينية خلال مناورة عسكرية مشتركة في المحيط الهندي
كرّرت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أميركيين شرطاً للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفاً أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.
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