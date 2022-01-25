مبعوث أمريكي بشأن المناخ: العالم في ورطة

وقال كيري في تصريح أمام غرفة التجارة الأمريكية: "دعوني أكون واقعيا واسمحوا لي أيضا أن أكون صريحا.. نحن في ورطة، وآمل أن يتفهم الجميع ذلك.. هذه ليست مشكلة لا يمكننا الخروج منها، لكننا لسنا على المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن "الكثير من الأشياء الجيدة تحدث، مثل القرارات المتخذة في قمة غلاسكو للمناخ"، التي عقدت إسكتلندا في نوفمبر الماضي.وأضاف: "ومع ذلك فإننا نشهد بالفعل نقاط تحول"، مستشهدا بأبحاث حديثة وجدت أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أربعة أضعاف عن بقية الكوكب.

ولفت إلى "أننا نشهد أيضا تأثيرات الفيضانات والحرائق والانهيارات الطينية والحرارة غير العادية التي تتزايد في أجزاء مختلفة من العالم"، مؤكدا أن "معظم بلدان العالم لديها القدرة على نشر كميات إضافية كبيرة جدا من مصادر الطاقة المتجددة، لكنها لا تفعل ذلك. وبدل ذلك، فإن تلك الدول زادت من استخدامها للغاز".