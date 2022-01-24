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برغم انتشار «أوميكرون».. هولندا تعتزم رفع قيود الإغلاق بالبلاد

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الدمام - شريف احمد - تعتزم هولندا إعادة فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس .

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الحكومة في لاهاي اتخذت هذا القرار اليوم الاثنين، نظرا لأن عدد المرضى الذي يحتاجون للعلاج بالمستشفيات يرتفع فقط بشكل طفيف.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة، بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.

ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته، الإعلان عن القرار غدا الثلاثاء. كما سيتم السماح للمواطنين بحصور الفعاليات مثل مباريات كرة القدم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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