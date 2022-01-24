شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن إنهاء حالة التحذير بعد حادث جامعة «هايدلبرج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين، إنهاء حالة التحذير بعد حادث إطلاق النار العشوائي في جامعة هايدلبرج ظهر اليوم، معلقة: "نفترض أن المنفذ جان منفرد، ولم يعد هناك وضع خطير".

وتفيد الشواهد الحالية بأن الجاني فتح النار من بندقية أثناء محاضرة في إحدى القاعات ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وكانت إصابة أحدهم خطيرة، وقد لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

وذكرت الشرطة أن الجاني فر إلى الفناء الخارجي ثم لقي حتفه، فيما لم تدل الشرطة بمعلومات بعد حول هوية الجاني، حيث كانت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر أمنية، أفادت بأن الرجل أطلق النار على نفسه، كما أشارت هذه المعلومات بأن الرجل لم تكن لديه دوافع سياسية أو دينية.