يخص اليمن.. طلب إيراني من السعودية والإمارات

وأضاف عبد اللهيان في كلمته التي ألقاها في اختتام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار: منذ بداية الأزمة اليمنية طرحنا مقترحات سياسية لحلها، والحرب ليست حلا للأزمة اليمنية".

وتابع: "نطلب من السعودية و الإمارات أن يتبنوا موقفا سياسيا لإنهاء الحرب و الحصار على اليمن وبدء حوار بين الأطراف اليمنية واستمرار الحرب لن يكون في صالح أي من الأطراف".



وأردف: "الطريق مفتوح أمام السعودية لاستئناف العلاقات مع بلادنا، ومتى ما قررت الرياض إعادة فتح سفارتها في طهران نحن نرحب بها".

وقال الوزير: إن "موضوع إعادة فتح السفارات يعتمد على قرار السعودية".

وأكد أن "الحوار لن يكفي لاستئناف العلاقات ويجب اتخاذ قرارات سياسية" مضيفا: "نعلن بصراحة أننا نتعامل في سياستنا الخارجية مع الشرق والغرب دون أي تبعية ومع الحفاظ على استقلال البلاد".