شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالى لـ"النواب": إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، علي اهتمام ورعاية القيادة السياسية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مما أدي إلي تطور غير مسبوق في القطاع، لافتاً إلى نجاح الجامعات المصرية في الصعود بترتيبها في التصنيفات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة البحث العلمي، ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية.

وأضاف رفعت، أنه إدراج 23 جامعة مصرية العام الجاري في تصنيف التايمزEducation Higher Times THE ، وذلك بعدما كانت 3 فقط، مشيراً إلي أنه من المستهدف الاستفادة من نجاح الجامعات المصرية في ترتيبها بالتصنيفات الدولية في المراكز البحثية.

ولفت نائب وزير التعليم العالي، إلي أن المراكز البحثية مظلومة بعض الشيء لأنها لا تقوم بالترويج والتسويق لنفسها، رغم العمل الدؤوب التي تقوم به، مشيراً إلي النجاح في الاتفاق مع Scimago علي عمل تصنيف للمراكز البحثية وتم الإعلان عنه في اكسبو دبي بوجود المستشار العلمي للمؤسسة.

ونوه ياسر رفعت، إلي أنه بالتعاون مع البنك المعرفة المصري قمنا بتنمية قدرات المراكز البحثية التابعة للوزارة وكذا باقي الوزارات، لافتاً إلي أن أهمية تصنيف المراكز البحثية لاسيما وأنه يعزز من فرص التعاون بين المراكز والجامعات، فضلا عن تمكين القيادات بالمراكز البحثية عن تقييم الأداء الداخلي.