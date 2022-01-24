شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مليشيا الحوثي تُصر على تصدير إرهابها بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، واستهداف الأعيان المدنية بشكل عشوائي في المملكة ودولة الإمارات، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر الطاقة في منطقة الخليج يؤكد إصرارها على تصدير إرهابها ليصل إلى كل دول المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وأوضح أن هذا الهجوم الإرهابي الحوثي عمل تصعيدي خطير يثبت أن هذه المليشيا تقامر بمستقبل اليمن، ولا يهمها حياة المواطنين ولا سمعة اليمن ومكانتها الدولية، فيما يؤكد من جديد خطرها كذراع للحرس الثوري الإيراني، ومخاطر فرض سيطرتها على الخريطة اليمنية وأمن واستقرار وحاضر ومستقبل المنطقة.

وقال: " لقد حذرنا من خطورة مليشيا الحوثي وبأنها جماعة إرهابية ونبهنا مرارا إلى خطورتها وبأنها لا تقبل بالسلام وتضع العراقيل أمام كل الجهود العربية والدولية في هذا الإطار، لأن عقيدتها ونهجها مبني على القتل والتدمير، وتؤمن بالاصطفاء وترفض الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع".

وأضاف الإرياني، "نعبر عن استنكارنا وإدانتنا لهذه الأعمال الإجرامية لمليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد أن هذا السلوك لا يعبر عن الشعب اليمني، الذي يكن كل المحبة والاحترام والتقدير لأشقائه وجيرانه".

وطالب "الإرياني"، المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، جراء جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق اليمنيين ودول المنطقة، قائلا: "هذا التنصيف سيحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، ويسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على مليشيا الحوثي الإرهابية".