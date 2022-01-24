شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة بدولة عربية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا.

وقال الشبول في حديث لوكالة”عمون”، إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن “الوزير لا يعاني من أي أعراض”.

وأكد أن “الوزارة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير”، مبينا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى.