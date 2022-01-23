روسيا وبريطانيا تتبادلان الاتهامات على خلفية غزو أوكرانيا

رفضت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، مزاعم بريطانية بأن روسيا تسعى لاستبدال حكومة أوكرانيا بإدارة موالية لموسكو، وأن النائب الأوكراني السابق يفيني موراييف يعتبر مرشحًا محتملاً.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، عن أسماء عدة سياسيين أوكرانيين آخرين قالت إن لهم صلات بأجهزة المخابرات الروسية، إلى جانب موراييف زعيم حزب صغير ليس له مقاعد في البرلمان.

ومن بين هؤلاء السياسيين ميكولا أزاروف، رئيس الوزراء السابق في عهد فيكتور يانوكوفيتش، والرئيس الأوكراني المخلوع في انتفاضة عام 2014، ورئيس أركان يانوكوفيتش السابق، أندري كلوييف.

وبعض هؤلاء على اتصال بضباط استخبارات روس يشاركون حاليًا في التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا.

تأييد سابق

ويُعتبر حزب ناشي الذي ينتمي إليه موراييف - والذي يردد اسمه صدى حركة الشباب الروسية الواسعة النطاق التي دعمت الرئيس فلاديمير بوتين - متعاطفًا مع روسيا، لكن موراييف الأحد رفض وصفه بأنه مؤيد لروسيا.

وقال في منشور على فيسبوك: «لقد ولى زمن السياسيين الموالين للغرب والموالين لروسيا في أوكرانيا إلى الأبد». قبل وقت قصير من الإعلان عن البيان البريطاني، نشر وجهه متراكبًا على ملصق فيلم جيمس بوند والتعليق «التفاصيل غدًا».

قدمت حكومة المملكة المتحدة هذا الادعاء بناءً على تقييم استخباراتي، دون تقديم أدلة تدعمه.

ويأتي ذلك وسط توترات شديدة بين موسكو والغرب بشأن خطط روسيا بشأن أوكرانيا واتهامات كل جانب المتزايدة بأن الآخر يخطط لاستفزازات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق المراسلة Telegram يوم الأحد: «المعلومات المضللة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هي دليل إضافي على أن دول الناتو، بقيادة الأنجلو ساكسون، هم الذين يصعدون التوترات في جميع أنحاء أوكرانيا». «ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية، والتوقف عن نشر الهراء».

فيما ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن المعلومات «تسلط الضوء على حجم النشاط الروسي المصمم لتخريب أوكرانيا، وهي نظرة ثاقبة لتفكير الكرملين».

التشكيك في الادعاء

أرسلت بريطانيا أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دفاعاتها ضد هجوم روسي محتمل.

قال مارك جاليوتي، الذي كتب كثيرًا عن أجهزة الأمن الروسية، لوكالة أسوشيتيد برس «لا يسعني إلا أن أكون متشككًا» بشأن الادعاء البريطاني.

وسط الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة، من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع البريطاني بن والاس بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لإجراء محادثات في موسكو. ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع، الذي سيكون أول محادثات دفاعية ثنائية بين المملكة المتحدة وروسيا منذ 2013.

شنت الولايات المتحدة حملة عدوانية في الأشهر الأخيرة لتوحيد حلفائها الأوروبيين ضد الغزو الروسي الجديد لأوكرانيا.

وصف البيت الأبيض تقييم حكومة المملكة المتحدة بأنه «مقلق للغاية» وقال إنه يقف مع الحكومة الأوكرانية المنتخبة على النحو الواجب.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن: «هذا النوع من التخطيط مقلق للغاية». «للشعب الأوكراني الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف مع شركائنا المنتخبين ديمقراطيًا في أوكرانيا».

وجاء التقييم في الوقت الذي قضى فيه الرئيس جو بايدن السبت في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد خارج واشنطن متجمعا مع فريقه للأمن القومي الرفيع حول الوضع في أوكرانيا.