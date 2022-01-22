أوكرانيا تتلقى أول دفعة من مساعدة دفاعية أميركية

أوكرانيا (أ ف ب).

أوردت السفارة الأميركية في أوكرانيا في بيان اليوم السبت أن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار.

يأتي هذا بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن للبلاد الأسبوع الماضي وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري جديد.

وكانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر كانون الأول على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار.

وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة.