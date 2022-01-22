22 يناير , 2022
أوكرانيا (أ ف ب).
أوردت السفارة الأميركية في أوكرانيا في بيان اليوم السبت أن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار.
يأتي هذا بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن للبلاد الأسبوع الماضي وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري جديد.
وكانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر كانون الأول على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار.
وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تتلقى أول دفعة من مساعدة دفاعية أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.