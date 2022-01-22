تحرش بطفل معاق.. الحكم على الفراش المتهم بهتك العرض في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حكمت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، اليوم السبت، على فراش مدرسة تابعة لإدارة السنطة التعليمية، بالحبس 3 سنوات، بتهمة التحرش الجنسي بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أحداث الواقعة بدأت بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بتحرير أسرة التلميذ "أ.ا"، 11 عاما، في الصف السادس الابتدائي في مدرسة التربية الفكرية بإدارة السنطة التعليمية، محضرًا تتهم فيه "و.م"، 50 سنة عامل في نفس المدرسة، بالتحرش بنجلهم داخل الفصل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

جرى تحرير المحضر رقم 8753 لسنة 2021، مركز شرطة السنطة، وجاء به أن والدة التلميذ تعمل، عاملة نظافة، بالمدرسة وابنها تلميذ بالمدرسة، وكان ينتظرها حتى تنتهي من عملها عقب انتهاء اليوم الدراسي ويعود معها للمنزل.

يوم الواقعة طلبت الأم من طفلها "المجني عليه"، الانتظار حتى انتهاء عملها، إذ أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجد صعوبة في العودة إلى المنزل بمفرده، وبعد وقت قصير فوجئت بعدم تواجده، وأثناء البحث عنه، وجدته برفقة المتهم، داخل إحدى الغرف بالمدرسة ويقوم بالتحرش به، وفي محاولة لتجريد الطفل من ملابسه وملامسة أجزاء من جسده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت توقيع الكشف الطبي على الطفل، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا، والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم 3 سنوات.