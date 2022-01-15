أوكرانيا: لدينا «مؤشرات» إلى ضلوع موسكو في هجوم إلكتروني

14 يناير , 2022 كييف (أ ف ب). أعلنت أوكرانيا الجمعة أن لديها «مؤشرات أولية» إلى تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف العديد من وزاراتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية وليغ نيكولينكو عبر تويتر «حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية إلى أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم».

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