شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: أردوغان يسعى لـ"شيطنة" المعارضة من أجل كسب الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

الخليج 365 - متابعات

رأى موقع إخباري أمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تجريم مسؤولي المعارضة؛ من أجل كسب الانتخابات المقبلة في منتصف العام 2023، والبقاء في منصبه.



ولفت موقع ”المونيتور“ إلى ”خطاب أردوغان في البرلمان التركي في 12 الشهر الجاري، الذي وصف خلاله المعارضة بأنها أكبر مشكلة في تركيا“.

وأشار إلى أن ”أردوغان سعى لتصوير زعيم المعارضة الرئيسية كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومساعديه، على أنهم مرتبطون بالجماعات الإرهابية وينفرون من الإسلام“.