اخبار لبنان

لبنان | أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 22 و25 كانون الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ثمانمائة وتسع (809) حالات إيجابية. * وجاءت نتائج 22/01/2021 كالتالي: (199 حالة إيجابية) رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية) رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان) […] The post 809 حالات...
لبنان | شتاء هذا العام.. لماذا كان شديد البرودة؟
لبنان | أعلن نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة علاء النهري، أنّ التغيرات المناخية وراء البرد القارس في هذا الشتاء. وأضاف: “البعض ينكر تأثير التغيرات المناخية، لكن كل ما يحدث في الجو حالياً هو بسبب التغيرات المناخية”. وذكر أمثلة على ذلك منها تأثير حريق الغابات على المناخ، قائلاً: “الغابات رئة العالم وتؤثر على […] The post شتاء هذا...
لبنان | جيري ماهر: سلاح حزب الله غطاه الفساد وتجاهله وسكت عنه وسمح له بالبقاء
لبنان | رأى المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر أن الانتخابات النيابية المقبلة هي الطريق الصحيح للتغيير في لبنان في ظل المنظومة اللبنانية الفاسدة والاوضاع التي اوصلتنا اليها، مشددا على أن صناديق الاقتراع هي الطريق المتبقي للتغيير. وأسف ماهر، في حديث لتلفزيون العربي، أن الثورة لم تحقق كل اهدافها، معتبرا أن اللبنانيين نزلوا الى الشارع لفترة […] The post جيري ماهر:...
لبنان | وئام وهاب: بكيت على رفيق الحريري لأني اعتبرت ان لبنان بعد استشهاده “طار”
لبنان | حلّ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ضيفا على الاعلامية ديانا فاخوري ضمن برنامج ألبوم حياتي عبر صوت بيروت انترناشونال. في بداية الحلقة وعن تسميته لألبوم حياته وعن حياته الشخصية والخاصة، رأى وهاب ان ليس هناك فكرة تخطر عباله لألبوم حياته، كون ان الحياة مسلسل طويل، عريض، كفاح ونضال، فوضى.. وأشار الى ان […] The post وئام وهاب:...
لبنان | تدابير سير من ساحة فاريا باتجاه مراكز التزلج في كفردبيان
لبنان | أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تدابير سير من ساحة فريا باتجاه مراكز التزلج في كفردبيان اعتبارا من مساء اليوم حفاظا على سلامة المواطنين. تدابير سير من ساحة #فريا باتجاه مراكز التزلج في #كفردبيان اعتبارا من مساء اليوم حفاظا على سلامة المواطنين pic.twitter.com/MbpM3zOrfh — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 29, 2022 The post تدابير سير من ساحة فاريا باتجاه مراكز...