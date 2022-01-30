اخبار لبنان

لبنان | رأى المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر أن الانتخابات النيابية المقبلة هي الطريق الصحيح للتغيير في لبنان في ظل المنظومة اللبنانية الفاسدة والاوضاع التي اوصلتنا اليها، مشددا على أن صناديق الاقتراع هي الطريق المتبقي للتغيير. وأسف ماهر، في حديث لتلفزيون العربي، أن الثورة لم تحقق كل اهدافها، معتبرا أن اللبنانيين نزلوا الى الشارع لفترة […] The post جيري ماهر:...

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