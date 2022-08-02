تراند اليوم : حلقة ياسمين عبد العزيز كاملة .. حلقة منى الشاذلى مع ياسمين عبد العزيز كاملة

نشرت المذيعة الشهيرة منى الشاذلي حلقة ياسمين عبد العزيز كاملة ضمن برنامج معكم ياسمين الشاذلي والذي استضافها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وتضمنت حلقة ياسمين عبد العزيز كاملة جميع أحداث مرض ياسمين ودخولها العناية المركزية ووقوف زوجها وأخيها بجانبها وشعورها بأنها حياتها انتهت للحظة من اللحظات، فيما روى أحمد العوضي تفاصيل علاقة الحب الذي تجمعه بزوجته وفرق السن بينها وأنه لم يحول دون حبهما واستمرار علاقاتها.

وحققت حلقة ياسمين عبد العزيز كاملة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب والمواقع الالكترونية.

وهو أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد الأزمة الأخيرة في برنامج معكم منى الشاذلي ، حلقة الاربعاء والخميس 8 -9 ديسمبر 2021 من برنامج معكم مني الشاذلي تستضيف فيها الفنانة ياسمين عبدالعزيز وحوار عن الأزمة الأخيرة التى مرت بها .

معكم منى الشاذلي هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية الكبيرة منى الشاذلي على قناة سي بي سي الفضائية، بالإضافة لإستضافة المشاهير والمتميزين في شتى المجالات المختلفة.

يعرض البرنامج على قناة cbc أيام الأربعاء, الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الحادية عشر.

في الحقيقة أن بداية مرضها كانت أنها تعاني من تكيس في المبايض وكانت قد أجرت هذه العملية خمسة مرات من قبل، وفي المرة الأخيرة وبعد خضوعها للجراحة من أجل استئصال الأكياس قد حدث خطأ طبي كان سيسبب في وفاتها الأمر الذي سبب لها وعكة صحية كبيرة استمرت لعدة أشهر، وكشفت الفنانة أنها وفي كل مرة كانت تخضع فيها لإزالة الأكياس كانت العملية تتم دون علم أحد وتباشر عملها بعد ذلك بشكل طبيعي، ولكن في المرة الأخيرة خرجت من العملية تصرخ وبشدة من الألم وقالت بأنها كانت ستموت من صعوبة ما مرت به.

حوار ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

ذكرت الفنانة ياسمين عبد العزيز التفاصيل المتعلقة بمحنتها الأخيرة التي أصابتها نتيجة إهمال طبي أوشك أن ينهي حياتها، ففي لقاءها مع منى الشاذلي كشفت أنها تعرضت وبعد أن أجرت عملية جراحية نسائية لثقب في القولون، ولو تأخر الأطباء في عمل العملية في الوقت المناسب كانت ستصل إلى الموت، وقالت أنها ومنذ مسلسلها الأخير مسلسل اللي ملوش كبير وهي تعاني من أزمات صحية متتالية وقالت بأنها أيضاً أصيبت بفيروس كورونا مرتين.