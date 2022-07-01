تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس real madrid vs alaves اليوم السبت في الدوري الاسباني ، يستضيف فريق ريال مدريد علي ملعبه سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد فريق ديبورتيفو الافيس في المباراة التي من المقرر ان تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساء الليلة بتوقيت جرينتش او الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الاسبوع الخامس والعشرين من الدوري الاسباني الدرجة الاولى والذي تذاع منافساته علي قنوات بي ان سبورت الرياضية.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس

يتصدر فريق ريال مدريد المشهد حتى الان في جدول ترتيب اندية الدوري الاسباني الدرجة الاولى بعد ان خاض منافسات اربع وعشرين مباراة في منافسات الموسم الحالي وقد تمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز في ستة عشر مباراة من المباريات التي خاضها حتى الان فيما انهزم فريق ريال مدريد في مباراتين من المباريات التي خاضها الفريق حتى الان وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لست مباريات ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند اربع وخمسين نقطة ليحتل المركز الاول في ترتيب اندية الدوري الاسباني.وسوف تبدا اليوم مباراه ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في تمام الساعه العاشرة مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحادية عشرة مساءا بتوقيت السعوديه علي يلا شوت الجديد.

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يلا شوت

اما فريق ديبورتيفو الافيس فقد خاض منافسات اربع وعشرين مباراة حتى الان الا ان فريق الافيس لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في خمسة مباريات من المباريات التي خاضها حتى الان وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لخمس مباريات ايضا الا ان هزيمة الفريق في اربعة عشر مباراة ادت الي توقف رصيد الفريق عند عشرين نقطة ليكتفى فريق ديبورتيفو الافيس بالتواجد في المركز الثامن عشر وهو احد المراكز الثلاث الاخيرة المهددة بالهبوط في نهاية الدوري حال عدم قدرته علي تحسين نتائجه..