تراند اليوم : لفنان المصري حمزة نمرة يحيى حفله الأول بفلسطين

لفنان المصري حمزة نمرة يحيى حفله الأول بفلسطين

رام الله/الخليج 365

شارك فلسطينيون في مدينة رام الله حفلاً للفنان المصري حمزة نمرة، هو الأول في فلسطين، ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي.

وخلال الحفل، الذي احتضنه مسرح قصر رام الله الثقافي قدم الفنان نمرة مجموعة من الأغاني منها: “مولود سنة 80″، “إنسان” و”هنسى”.

وأيضاً، “فاضي شوية” و”الوقعة الأخيرة” وداري يا قلبي”.

وتفاعل الجمهور الحاضر من مختلف المحافظات، مع أغاني وأداء الفنان نمرة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي تنظم بنسخته الحادية والعشرين للعام 2022، تحت شعار “صراره بتسند حجر”، ويشكّل وسيلة ثقافية فنية إبداعية للتواصل مع العالم.

ومنذ العام 1993، بادر مركز الفن الشعبي إلى تنظيم المهرجان ليكون الأول من نوعه في فلسطين، ليساهم على مر السنين في تشجيع وإلهام الإنتاج الإبداعي للفنانين.

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