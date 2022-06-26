تراند اليوم : حكم التضحية بالعجول المُسمنة

حكم التضحية بالعجول المُسمنة

القدس -الخليج 365

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك شدد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وامام المسجد الأقصى المبارك، على الفتوى بجواز التضحية بالعجول المسمنة.

وأوضح أن الأضحية من شعائر الإسلام، التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهي من الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم، ولها شروط وضحتها كتب الفقه الإسلامي، ومن ضمن ذلك سلامتها من العيوب، وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.

وأشار الى أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، وجمهور الفقهاء يعارضون التضحية بالتي لم تبلغ سن التضحية، حتى لو كانت وافرة اللحم، آخذين بظواهر النصوص التي اشترطت السن. وبعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض العلماء المتأخرين، أجازوا التضحية بالمسمن من العجول، ولو لم تصل السن المحددة، مستأنسين بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.

ونوه المفتي العام أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/13 بتاريخ 19/6/1997م سمح بالتضحية بالعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات. مؤكداً على أن من حِكَم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.