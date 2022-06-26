تراند اليوم : شيماء سيف تظهر بشكل جديد بعد خسارة 40 كيلوجرام من وزنها

شيماء سيف تظهر بشكل جديد بعد خسارة 40 كيلوجرام من وزنها

القاهرة - الخليج 365

اشعلت الفنانة الشابة شيماء سيف، حالة من التساؤل على مواقع السوشيال ميديا، بسبب خسارة ما يزيد على 40 كيلوجراما من وزنها، وهو ما ساهم في تداول صورها بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

واستفسر الكثير من متابعي شيماء سيف حول كيفية خسارتها لوزنها بهذا الشكل، وما هو النظام الغذائي التي اتبعته، وهل لجأت إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من الوزن الزائد.

أوضح عدد من المقربين من شيماء سيف، أنها استمرت على نظاما غذائيا صحيا، وهو ما جعلها تخسر الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، اذا انها اعتمد على ممارسة بعض التمارين الرياضية مع تناول الخضروات والفيتامينات أدى الى خسارة 40 كيلو جرام من وزنها .

وبين المقربين، أن زوجها ساعدها في خسارة الكثير من وزنها عن طريق تشجيعه المستمر لها طول الفترة الماضية، ما جعلها تظهر بهذا المظهر الجديد.

اتبعت شيماء نظام غذائي نباتي، يساعد الجسم على استخدام الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الخضروات والفاكهة والبقوليات، و ابتعدت عن الأسماك واللحوم والدواجن، ودليل استفادتها النتيجة النهائية التي وصلت لها.

ظهرت شيماء في أحد البرامج التليفزيونية، منتصف أبريل الماضي، و قالت أن قمة التنمر هو التأكيد على أن فقدان المرأة لأنوثتها يكون بسبب الوزن الزائد، موضحة الى أن ضرورة تقبل الشخص كما هو.