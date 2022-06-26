تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وريال بيتيس بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونه مباشر

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس Real Betis vs Barcelona في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على ارض ملعب بينيتو فيامارين في مواجهة فريق ريال بيتيس في المباراة من الجولة الخامسة والثلاثون للدوري الاسباني يوم السبت.

يسعي برشلونة لانهاء الموسم في المركز الثاني بأي طريقة خاصة مع كون غريمه اللدود ريال مدريد يتصدر الترتيب هذا الموسم، لقد فاز ريال مدريد بالفعل بلقب الدوري وقد وصل للتو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك أيضًا بعد اقصاء بعض الفرق القوية، لهذا لا يمكن لبرشلونة ان ينهي الموسم خارج المركز الثاني علي الاقل، ومع بقاء أربع مباريات فقط ، فإن فرق مثل إشبيلية وأتليتكو ​​مدريد يسعون ايضاً للحصول على المركز الثاني، على هذا النحو ، فإن الضغط يقع على بطل أوروبا خمس مرات برشلونة ليحصد النقاط الثلاث من المباريات المتبقية، في غضون ذلك ، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري وهو في طريقه لحجز مكان في الدوري الأوروبي، ومع ذلك ، بعد كل ما حققه هذا الموسم فلن يكتفي فقط بالحصول على المركز الخامس، وسوف يطمح الي التقدم الي المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري الأبطال، على هذا النحو ، سيسعي كلا الفريقين للفوز بمباراة اليوم.

مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم

فاز برشلونة في خمس من المباريات الست الماضية ضد ريال بيتيس، وسبعة من مبارياتهما الثماني الماضية شهدت تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، وفي هذا الملعب ، حقق برشلونة سلسلة انتصارات متتالية من أربع مباريات، وشهدت المبارياا الأربعة الأخيرة في هذا الملعب تسجيل خمسة أهداف أو أكثر.

تعادل ريال بيتيس بدون أهداف في الجولة الماضية خارج ارضه مع خيتافي، ومع ذلك ، فقد خسر مرة واحدة فقط في المباريات التسع الماضية وفاز أيضًا بثلاث من مبارياته الأربع الماضية على أرضه، لهذا فمن المحتمل ان يتمكن من تسجيل الاهداف مرة واحدة على الأقل علي ارضه في مباراة هذا الأسبوع، مع ذلك فمن ناحية أخرى ، لدينا برشلونة المصمم على الحفاظ علي مكانه خاصة بعد أن حقق غريمه اللدود ريال مدريد انتصارات مثيرة في دوري ابطال أوروبا هذا الموسم، كان فريق برشلونة قد فاز بنتيجة 2-1 على أرضه في الأسبوع الماضي ضد مايوركا، لاحظ أيضًا أنه فاز في سبع من مبارياته الثمانية الماضية ، والأهم من ذلك أنه يتمتع بسجل جيد في لقاءاته ضد ريال بيتيس على مر السنين، مع الأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات ، توقع فوزًا لبرشلونة يوم السبت، ايضاً ريال مدريد فقط سجل أهدافا أكثر من برشلونة هذا الموسم في الدوري في غضون ذلك ، سجلت ثلاثة فرق فقط أهدافا أكثر من ريال بيتيس لهذا توقع اهداف كثيرة في مباراة اليوم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال بيتيس

بالنسبة الى تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق ريال بيتيس اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ملعب بينيتو فيامارين فمن المتوقع ان يلعب برشلونة المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، إريك جارسيا، داني ألفيش، وفي خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، اما في خط هجوم: عثمان ديمبيلي، أوباميانج، فيران توريس.

تشكيلة ريال بيتيس المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة ريال بيتيس المتوقعة ضد فريق برشلونة اليوم السبت في المباراة من الجولة الخامسة والثلاثون للدوري الاسباني فمن المتوقع ان يدخل فريق ريال بيتيس المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كلاوديو برافو، وفي خط الدفاع: يوسف سابالي، جيرمان بيزيلا، فيكتور رويز، أليكس مورينو، وفي خط الوسط: رودريجيز، كناليس، وفي خط الوسط الهجومي: إيتور رويبال، نبيل فقير، كريستيان تيو، اما في خط الهجوم: بورخا إيجليسياس.