تراند اليوم : بث مباشر توتنهام .. بث مباشر توتنهام وليفربول بث مباشر مباراة توتنهام وليفربول مشاهدة مباراة توتنهام الان مباشر

بث مباشر توتنهام وليفربول بث مباشر مباراة توتنهام وليفربول مشاهدة مباراة توتنهام الان مباشر ويتطلع نادي ليفربول إلي تحقيق العلامة الكاملة علي حساب نادي توتنهام من أجل الإستمرار في صراع حسم اللقب، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق العلامة الكاملة علي حساب السبيرز في لقاء لن يكون سهل علي الإطلاق، وبالتالي علي محمد صلاح ورفاقه حسم المواجهة وتحقيق الثلاث نقاط الكاملة من أجل الوصول إلي الصدارة ولو بشكل مؤقت، فهل ينجح الفريق بالتفوق ، أم يسقط صريعاً ويتيح الفرصة للسيتي من أجل حسم الأمور.

نلتقي اليوم مواجهة قوية وهامة تجمع بين فريقي ليفربول امام توتنهام فى إطار منافسات وفعاليات الإسبوع السادس والثلاثون من الدوري الإنجليزي في مواجهة يحتضنها ملعب آنفيلد ، يدخل الريدز اللقاء اليوم رافعاً شعار الفوز لا بديل عنه فهو إقترب بشكل كبير للصدارة ويسعي لإستكمال المشوار بكل قوة وحماس حتي يتربع علي عرش البريميرليج هذا الموسم لتحقيق اللقب ، حيث تفصله نقطة واحدة فقط بينه وبين المنافس نادي مانشستر سيتي صاحب الصدارة الحالية ، ويدخل المواجهة وهو منتشي الفوز علي فريق نيوكاسل بهدف نظيف دون رد.

من جانب آخر السبيرز يدرك تماماً بمدي صعوبة اللقاء وقوة الخصم اليوم ، ولكن يحاول الخروج بأقل خسائر وضرر بعدما بدأ في الإستفاقة والوصول للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري ، وقد يمتلك 61 نقطة ، ويسعي في عدم الإفراط وإهدار النقاط اليوم بسهولة ، ولذلك سيبذل قصاري الجهد وتقديم أفضل ما لديه حتي يضمن نتيجة إيجابية جيدة لصالحه علي حساب نادي ليفربول في هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم