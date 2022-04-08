الاكثر متابعة اليوم - والدة هيفا وهبي قبل وبعد – صور

لم تتواجد الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي في رمضان ٢٠٢٢ لا من خلال المسلسلات ولا من خلال الإعلانات كما فعلت زميلاتها مثل اليسا، نوال_الزغبي، ولا من خلال تترات مثل اليسا أيضًا ونانسي_عجرم، بل غابت تمامًا رغم أنها أثبتت نفسها بقوة في الدراما المصرية ولعبت أدوارًا مهمة.

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لم تغب عن صفحاتها وتشارك جمهورها بصور جديدة كل فترة، وهذه المرة نشرت عددًا من الصور لوالدتها ومنها صورة حالية، وصورة قبل زواجها اي خلال تواجدها في منزل امها اي جدّة هيفا، وصورة بعد زواجها وانجابها لبناتها.

وعلّقت هيفا على الصور كاتبة: (امط لما كانت بعدها عند امها، ووالدتي لما صار عندها نحن وصرنا نحن عندها)

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وضعت هيفا صورًا معلّقة لأمها في منزلها وعبّرت عبها الكبير لها ومن المرات القليلة التي تنشر فيها صور لوالدتها سيّدة.

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