الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يحتفل بابنته وهذه صورتها

احتفل المخرج المصري خالد_يوسف، بعيد ميلاد ابنته (مايا)، ونشر أحدث صورة تجمعهما سوياً.‎

كتب خالد عبر صفحته: (بجد اللي ماخلفش بنات

ماشبعش من الحنية وماداقش الحلويات

اتولدت مايا في اول يوم تصوير فيلم انت عمري من 18 سنة عشان كده دايما بقولها انتي عمري).

خالد يوسف حاول منع أسرته من الإعلام طويلًا، ومن بين تلك التفاصيل التي أخفاها خالد كان ما يتعلق بابنته مايا التي تربطه بها علاقة قوية جدًا.

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يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.