تراند اليوم : تعليق الفنانة منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز"

علقت الفنانة منى زكي على الآراء الإيجابية للجمهور والفنانين حول دورها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، من خلال خاصية "استوري" بحسابها بموقع "إنستجرام".

ودوّنت "زكي" عبر حسابها، 6 نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا، ذكرت أنها توجهها لنفسها، وهي كالتالي:

- تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.

- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.

- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.

- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.

- خوض المخاطرات المحسوبة.

- الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

يذكر أن منى زكي تعرضت لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بجرأة الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز".

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة النجوم: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند بو عبود، ومن إخراج وسام سميرة.